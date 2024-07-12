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Лидер Италии может войти в сделку по вингеру Манчестер Юнайтед

Кьеза нужен "красным дьяволам".
Вчера, 23:11
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Ювентус предложил Манчестер Юнайтед обменять Федерико Кьезу на Джейдона Санчо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер манкунинцев Эрик тен Хаг рассматривает данный вариант сделки, после чего клубы начнут переговоры.

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Отметим, туринцы хотят рассмотреть вариант с продать Федерико, чтобы заработать денег, а Санчо готов к любым раскладам в своей карьере.

В прошлом сезоне Кьеза сыграл 33 матча в Серии А, забив девять голов и отдав один ассист.

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