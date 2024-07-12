Перемирию быть: Санчо и тен Хаг уладили все разногласия

Джейдон Санчо и Эрик тен Хаг урегулировали конфликт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны провели личную встречу и прояснили ситуацию. Теперь Санчо тренируется с Манчестер Юнайтед и готов к предсезонным матчам.

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Прошлым летом у игрока и тренера был конфликт, из-за которого Джейдон не тренировался с командой и зимой вернулся в Боруссию на правах аренды.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего вингера два гола и два ассиста в 14 матчах Бундеслиги.

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