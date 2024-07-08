Санчо отказался от "важного предложения" ради перехода в Ювентус

Вингер надеется, что "старая синьора" сможет договориться с Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед собирается избавиться от Джейдона Санчо этим летом. И пока что у клуба не получается этого сделать.

Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла, вингер получил "важное предложение" от неназванного коллектива из Англии или Турции, однако он ответил отказом.

По информации источника, причиной отказа является желание 24-летнего англичанина дождаться предложения от Ювентуса.

#Sancho stamattina ha respinto un’offerta importante (#Premier o #Turchia), vuole aspettare la #Juventus. Prudenza assoluta fino agli accordi definitivi, la strada è quella tracciata settimane fa — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 8, 2024

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Напомним, что у Джейдона Санчо крайне мало шансов остаться в Манчестере из-за его конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Недавно появилась информация, что Ювентус готов предложить Манчестер Юнайтед сделку с обменом Санчо на одного из своих игроков.

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