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Санчо отказался от "важного предложения" ради перехода в Ювентус

Вингер надеется, что "старая синьора" сможет договориться с Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 21:51
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Манчестер Юнайтед собирается избавиться от Джейдона Санчо этим летом. И пока что у клуба не получается этого сделать.

Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла, вингер получил "важное предложение" от неназванного коллектива из Англии или Турции, однако он ответил отказом.

По информации источника, причиной отказа является желание 24-летнего англичанина дождаться предложения от Ювентуса.

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Напомним, что у Джейдона Санчо крайне мало шансов остаться в Манчестере из-за его конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

Недавно появилась информация, что Ювентус готов предложить Манчестер Юнайтед сделку с обменом Санчо на одного из своих игроков.

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