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Ювентус планирует предложить Манчестер Юнайтед свою звезду для обмена

"Бьянконери" хотят обменять Кьезу на Гринвуда или Санчо.
Сегодня, 00:59
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Ювентус нашел, куда можно выгодно отправить Федерико Кьезу, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сейчас в Турине происходит перестройка команды под нового тренера Тьяго Мотту. И уже точно известно, что в новом составе не будет места для Федерико Кьезы.

Также у вингера осталось 12 месяцев по контракту, и Ювентусу сложно будет выгодно продать его, а за игроком пока следит только Бавария.

Сам же Ювентус следит за Мэйсоном Гринвудом и Джейдоном Санчо, однако средств на хотя бы одного из них у клуба нет. А потому сейчас руководство думает предложить МЮ обмен: Гринвуда на Кьезу или аренду Санчо с доплатой по зарпплате на все того же Кьезу.

Издание считает, что во многом на эти переговоры повлияет Евро-2024. Если Федерико сумеет проявить себя на турнире, МЮ может более охотно согласиться на какую-то из этих сделок.

Ранее также сообщалось, что Ювентус не может продлить контракт со своим хавбеком.

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