Хавбек Ювентуса не может продлить контракт с клубом из-за матери

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо может покинуть клуб летом, пишет Альфредо Педула.

У хавбека летом заканчивается контракт, и стороны все еще далеки от того, чтобы подписать новый.

Виной тому мать игрока и по совместительству его агент, которая просит у Ювентуса комиссионные для нее.

Футболист получил предложение от "бьянонери" в размере 8 млн евро в год, и Рабьо не прочь принять предложение клуба. Однако не может, пока клуб отказывается заплатить комиссионные его матери.

При этом, отметим, что некоторый интерес к футболисту провляют ряд клубов, включая Ливерпуль и даже Реал.

Ранее также сообщалось, что звезда Милана может отправиться в Саудовскую Аравию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!