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Хавбек Ювентуса не может продлить контракт с клубом из-за матери

У Адриена Рабьо небольшие семейные трудности.
Сегодня, 20:18
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо может покинуть клуб летом, пишет Альфредо Педула.

У хавбека летом заканчивается контракт, и стороны все еще далеки от того, чтобы подписать новый.

Виной тому мать игрока и по совместительству его агент, которая просит у Ювентуса комиссионные для нее.

Футболист получил предложение от "бьянонери" в размере 8 млн евро в год, и Рабьо не прочь принять предложение клуба. Однако не может, пока клуб отказывается заплатить комиссионные его матери.

При этом, отметим, что некоторый интерес к футболисту провляют ряд клубов, включая Ливерпуль и даже Реал.

Ранее также сообщалось, что звезда Милана может отправиться в Саудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Адриен Рабьо

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