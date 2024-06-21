Хавбек Ювентуса не может продлить контракт с клубом из-за матери
Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо может покинуть клуб летом, пишет Альфредо Педула.
У хавбека летом заканчивается контракт, и стороны все еще далеки от того, чтобы подписать новый.
Виной тому мать игрока и по совместительству его агент, которая просит у Ювентуса комиссионные для нее.
Футболист получил предложение от "бьянонери" в размере 8 млн евро в год, и Рабьо не прочь принять предложение клуба. Однако не может, пока клуб отказывается заплатить комиссионные его матери.
При этом, отметим, что некоторый интерес к футболисту провляют ряд клубов, включая Ливерпуль и даже Реал.
Ранее также сообщалось, что звезда Милана может отправиться в Саудовскую Аравию.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!