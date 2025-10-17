iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан потерял лидера полузащиты на несколько недель из-за травмы

Адриен Рабьо выбыл из строя.
Сегодня, 11:27       Автор: Валентина Чорноштан
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо получил травму на тренировке перед матчами отбора ЧМ-2026. Теперь игрок Милана может пропустить несколько недель.

По имеющейся информации, в Милане Адриен Рабьо прошёл медицинское обследование, которое показало, что у 30-летнего француза травма икроножной мышцы.

Теперь Рабьо пропустит матч против Фиорентины, который состоится в воскресенье, 19 октября. Напомним, что 2 ноября Милан сыграет против Ромы, и Рабьо может пропустить эту игру.

Также другие игроки Милана получили травмы во время международной паузы: Первис Эступиньян, Кристиан Пулишич и Алексис Салемакерс пропустят матч против Фиорентины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Адриен Рабьо

Статьи по теме

Лучший бомбардир Милана этого сезона получил травму в сборной Лучший бомбардир Милана этого сезона получил травму в сборной
Сборная Франции потеряла игрока перед матчем с Исландией Сборная Франции потеряла игрока перед матчем с Исландией
Милан потерял основного вингера, получившего травму в сборной Милан потерял основного вингера, получившего травму в сборной
Лидер Милана признан игроком месяца в Серии A Лидер Милана признан игроком месяца в Серии A

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Биатлон15:25
"Проверяют границы": олимпийский чемпион разнес допуск россиян-паралимпийцев
Европа14:57
Слот раскрыл состояние основного вратаря Ливерпуля
Формула 114:54
Пилот Ред Булл назвал сильные стороны Макларена
Европа14:39
Каталонский клуб и Spotify продлили сотрудничество
ЧМ-202614:24
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
Лига конференций14:17
Вице-президент Самсунспора рассказал о целях перед матчем с Динамо
Формула 113:59
Леклер прокомментировал слухи вокруг будущего с Феррари
Бокс13:50
Бывший чемпион мира Дюбуа планирует реванш за утраченный титул
Европа13:26
Барселона нашла усиление в Бундеслиге
Украина13:25
Ермачков рассказал, почему выбрал черкасский ЛНЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK