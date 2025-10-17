Милан потерял лидера полузащиты на несколько недель из-за травмы

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо получил травму на тренировке перед матчами отбора ЧМ-2026. Теперь игрок Милана может пропустить несколько недель.

По имеющейся информации, в Милане Адриен Рабьо прошёл медицинское обследование, которое показало, что у 30-летнего француза травма икроножной мышцы.

Теперь Рабьо пропустит матч против Фиорентины, который состоится в воскресенье, 19 октября. Напомним, что 2 ноября Милан сыграет против Ромы, и Рабьо может пропустить эту игру.

Также другие игроки Милана получили травмы во время международной паузы: Первис Эступиньян, Кристиан Пулишич и Алексис Салемакерс пропустят матч против Фиорентины.

