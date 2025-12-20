НБА: Бостон разобрался с Майами, Миннесота обыграла Оклахому
В ночь на субботу, 20 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого состоялось пять матчей.
Результаты матчей НБА за 20 декабря
Нью-Йорк – Филадельфия 107:116 (29:29, 30:28, 28:31, 20:28)
Нью-Йорк: Брансон (22 + 9 передач), Таунс (22 + 11 подборов), Бриджес (21 + 7 подборов), Харт (5 + 10 подборов + 6 передач), Ануноби (2) – старт; Робинсон (21 + 16 подборов), Кларксон (9), Ябуселе (3), Колек (2), Диавара (0).
Филадельфия: Макси (30 + 9 передач), Эджкомб (23), Драммонд (14 + 13 подборов), Барлоу (11), Джордж (7) – старт; Маккейн (12), Эдвардс (8), Граймс (5), Бона (3), Уокер (3).
Бостон – Майами 129:116 (30:29, 28:29, 34:31, 37:27)
Бостон: Уайт (33 + 6 передач + 4 блок-шота), Браун (30 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Кета (10), Притчард (9), Уолш (6 + 7 подборов) – старт; Хаузер (15), Саймонс (14), Гонсалес (10 + 8 подборов), Майнотт (2), Шайерман (0).
Майами: Уэйр (24 + 14 подборов), Пауэлл (18), Якучионис (17), Адебайо (16 + 10 подборов), Хакес (14 + 8 подборов) – старт; Фонтеккьо (12), Смит (7), Гарднер (5), Джонсон (3), Голдин (0).
Кливленд – Чикаго 125:136 (32:32, 23:34, 44:35, 26:35)
Кливленд: Гарлэнд (35 + 8 передач), Проктор (16), Аллен (14 + 12 подборов), Тайсон (9 + 5 потерь), Уэйд (2) – старт; Томлин (15), Хантер (11), Брайант (11), Болл (8 + 8 передач), Траверс (4).
Чикаго: Бузелис (24), Вучевич (24 + 15 подборов), Гидди (17 + 7 передач), Уайт (13 + 9 передач), Окоро (3) – старт; Джонс (16 + 6 передач), Хертер (14), Коллинз (13), Досунму (8), Смит (4), Уильямс (0).
Атланта – Сан-Антонио 98:126 (19:32, 25:36, 28:34, 26:24)
Атланта: Александер-Уокер (23), Джонсон (17 + 11 подборов + 6 передач + 7 потерь), Дэниэлс (11), Рисаше (11), Оконгву (7 + 8 подборов) – старт; Кеннард (10), Ньюэлл (9), Уоллес (4), Гуйе (4), Крейчи (2).
Сан-Антонио: Васселл (18 + 7 подборов), Касл (17 + 7 передач), Фокс (8 + 8 передач), Корнет (8 + 9 подборов), Барнс (7) – старт; Вембаньяма (26 + 12 подборов), К. Джонсон (13), Уотерс (8), Шэмпени (6), Харпер (6), Маклафлин (4), Олиник (4), Брайан (1), Сохан (0).
Миннесота – Оклахома-Сити 112:107 (23:33, 25:18, 35:34, 29:22)
Миннесота: Эдвардс (26 + 12 подборов), Рэндл (19 + 8 подборов), Дивинченцо (15), Макдэниэлс (13), Гобер (9 + 14 подборов) – старт; Рид (15), Хайлэнд (13), Шэннон (2), Диллингэм (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 7 передач), Джейлен Уильямс (17 + 7 подборов), Холмгрен (14), Дорт (11), Хартенштайн (1 + 10 подборов) – старт; Митчелл (14), Карузо (7 + 12 подборов), Джо (6), Уоллес (2), К. Уильямс (0).
