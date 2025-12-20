iSport.ua
Милан подпишет форварда сборной Германии

Никлас Фюллькруг присоединится к "россонери".
Сегодня, 11:54       Автор: Андрей Безуглый
Никлас Фюллькруг / Getty Images
Никлас Фюллькруг / Getty Images

Милан в шаге отт завершения сделки по новому форварду, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что последние полгода ходили слухи, что "россонери" хотят обменять Сантьяго Хименеса на Артема Довбика.

Однако, похоже, сделка оказалась невозможной, так как Милан работает над переходом Никласа Фюллькруга.

Немец уже дал свое согласие на переход и сейчас итальянский клуб договаривается с Вест Хэмом о структуре трансфера.

Вероятней всего это будет аренда с обязательным выкупом на сумму 14-15 млн евро. В текущем сезоне Фюллькруг провел девять матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что и Рома нчала активно работать над переход нападающего.

