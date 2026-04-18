Фюллькруг может сменить клуб уже этим летом

Вольфсбург снова рассматривает подписание форварда, который выступает на правах аренды за Милан.

Никлас Фюллькруг может переехать в чемпионат Германии на полноценной основе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что Вест Хэм, который отправил 33-летнего немца в Милан, считает, что россонери не воспользуются опцией выкупа за 5 млн евро, и нападающий вернётся в Англию.

Добавим, что "молотобойцы" могут вылететь в Чемпионшип, что может повлиять на решение Фюллькруга покинуть команду, ведь из-за смены чемпионата зарплата Никласа будет снижена на 50%.

