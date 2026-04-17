Челси продлил контракт с ключевым полузащитником

Мойзес Кайседо подписал новый долгосрочный договор с "синими".
Вчера, 23:28       Автор: Игорь Мищук
Мойзес Кайседо / Chelsea FC
Лондонский Челси объявил о продлении сотрудничества с полузащитником Мойзесом Кайседо.

Об этом сообщает официальный сайт представителя английской Премьер-лиги.

Читай также: Челси повторил антирекорд 28-летней давности в Премьер-лиге

24-летний эквадорский хавбек подписал с лондонским клубом новый долгосрочный контракт, который будет рассчитан до июня 2033 года. Другие детали сделки не разглашаются.

"Я очень рад, что продлил свой контракт с Челси. Я верю в эту команду, в этот клуб и я знаю, что мы движемся в правильном направлении. Для нас все только начинается", - приводит слова игрока пресс-служба "синих".

Напомним, что Кайседо перешел в Челси летом 2023 года из Брайтона за 115 миллионов фунтов стерлингов. Предыдущий контракт эквадорца с клубом был рассчитан до 2031 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонскую команду 42 матча во всех турнирах, отличившись пятью голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Челси готов продать игрока, за которого заплатили более 45 миллионов евро.

Статьи по теме

Челси намерен продлить контракт со своим лидером Челси намерен продлить контракт со своим лидером
Челси повторил антирекорд 28-летней давности в Премьер-лиге Челси повторил антирекорд 28-летней давности в Премьер-лиге
Росеньор - о поражении Сити: Мы должны выигрывать такие матчи Росеньор - о поражении Сити: Мы должны выигрывать такие матчи
Челси собирается подписать бывшего игрока Ливерпуля Челси собирается подписать бывшего игрока Ливерпуля

Видео

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча

