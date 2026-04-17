Челси продлил контракт с ключевым полузащитником

Лондонский Челси объявил о продлении сотрудничества с полузащитником Мойзесом Кайседо.

Об этом сообщает официальный сайт представителя английской Премьер-лиги.

24-летний эквадорский хавбек подписал с лондонским клубом новый долгосрочный контракт, который будет рассчитан до июня 2033 года. Другие детали сделки не разглашаются.

"Я очень рад, что продлил свой контракт с Челси. Я верю в эту команду, в этот клуб и я знаю, что мы движемся в правильном направлении. Для нас все только начинается", - приводит слова игрока пресс-служба "синих".

Moi is here to stay. 🔵🇪🇨 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2026

Напомним, что Кайседо перешел в Челси летом 2023 года из Брайтона за 115 миллионов фунтов стерлингов. Предыдущий контракт эквадорца с клубом был рассчитан до 2031 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонскую команду 42 матча во всех турнирах, отличившись пятью голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Челси готов продать игрока, за которого заплатили более 45 миллионов евро.

