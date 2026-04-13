Челси повторил антирекорд 28-летней давности в Премьер-лиге
В воскресенье, 12 апреля, Челси не сумел переиграть Манчестер Сити, тем самым повторив антирекорд 28-летней давности.
"Синие" под руководством Лиэма Росеньора проиграли три матча АПЛ подряд, не забив ни одного гола. Сперва лондонцы уступили Эвертону (0:3), позже Ньюкаслу (0:1). Добавим, что такая серия поражений стала для Челси первой с марта 1998 года.
Также в семи последних матчах чемпионата Англии у Челси пять поражений, две ничьих и лишь одна победа - над Астон Виллой.
🚨Chelsea have lost three in a row without scoring for the first time since March 1998. They have just one win in seven and four defeats in five Premier League matches. They haven't had a clean sheet in five home matches.— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) April 12, 2026
Теперь за шесть туров до конца сезона "пенсионеры" занимают 6-е место в таблице, набрав 48 очков. В субботу, 18 апреля, им предстоит сыграть с Манчестер Юнайтед.
