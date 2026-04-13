iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси повторил антирекорд 28-летней давности в Премьер-лиге

"Пенсионеры" продлили серию без голов до трех матчей.
Сегодня, 11:23       Автор: Валентина Чорноштан
Челси / Getty Images

В воскресенье, 12 апреля, Челси не сумел переиграть Манчестер Сити, тем самым повторив антирекорд 28-летней давности.

"Синие" под руководством Лиэма Росеньора проиграли три матча АПЛ подряд, не забив ни одного гола. Сперва лондонцы уступили Эвертону (0:3), позже Ньюкаслу (0:1). Добавим, что такая серия поражений стала для Челси первой с марта 1998 года.

Также в семи последних матчах чемпионата Англии у Челси пять поражений, две ничьих и лишь одна победа - над Астон Виллой.

Теперь за шесть туров до конца сезона "пенсионеры" занимают 6-е место в таблице, набрав 48 очков. В субботу, 18 апреля, им предстоит сыграть с Манчестер Юнайтед.

Ранее Киммих оценил форму Реала Мадрида перед ответным матчем в Лиге чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси антирекорд

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK