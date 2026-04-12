Манчестер Сити уверенно разбил Челси

В воскресенье, 12 апреля, Манчестер Сити отправился в гости к Челси.

Первый тайм команды провели в плотной борьбе. Челси не только успешно сдерживал соперника, но и почти не уступал ему.

А вот во второй половине игры все изменилось. Уже на 51-й минуте О`Райлли открыл счет, а еще через пару минут Шерки оформил дубль асисстов, подарив гол Гэхи.

Точку в матче команда Гвардиолы также поставила довольно быстро, после того как Доку воспользовался ошибкой соперника и заколотил третий мяч.

Челси - Манчестер Сити 0:3

Голы: О`Райлли, 51, Гэхи, 57, Доку, 68

