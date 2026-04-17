Челси готов продать игрока, за которого заплатили более 45 млн евро

Алехандро Гарначо может искать себе новый клуб.

Вингер Челси Алехандро Гарначо может быть выставлен на трансфер летом, пишет The Sun.

Издание утверждает, что новый тренер лондонцев Лиам Росеньор не впечатлен аргентинцем. При нем Гарначо сыграл лишь четыре матча.

Всего вт текущем сезоне у 21-летнего футболиста 38 матчей, восемь голов и четыре ассиста, но почти все они забиты в кубковых встречах клубам из низших лиг.

В АПЛ у Гарначо лишь один гол, потому Росеньор предпочитает выпускать слева Педру Нету.

Предстоящим летом Челси готов будет расстаться с Гарначо за сумму в районе 40 млн евро, что соответствует его оценочной стоимости.

