Челси начал переговоры по опальному игроку Манчестер Юнайтед

Алехандро Гарначо оценен в 40 млн фунтов.
Сегодня, 14:55       Автор: Андрей Безуглый
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Челси начал переговоры с Манчестер Юнайтед по Алехандо Гарначо, пишет Бен Джейкобс.

Лондонцы официально связались с манкунианцами и начали обсуждение возможной сделки.

Манчестер Юнайтед оценил игока в 40 млн фунтов, однако Челси считает такую цену несправедливой.

В Лондоне уверены, что после подписания Шешко Манчестер будет вынужден снизщить цену за 21-летнего аргентинца.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека Брайтона.

