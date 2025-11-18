Почему МЮ сорвал обмен игроков? Виноват один игрок Челси

Челси и Манчестер Юнайтед могли обменяться игроками, однако "красные дьяволы" в последний момент отказали "синим".

По информации ESPN, причиной, по которой обмен между Ромео Лавией и Алехандро Гарначо не состоялся, стали сомнения тренерского штаба МЮ в физической силе Лавии.

Отмечается, что "красные дьяволы" не были готовы брать игрока, который не сможет соответствовать уровню нагрузок, предлагаемых клубом. Именно поэтому Лавия остался в Челси

Полузащитник Ромео Лавия в нынешнем сезоне отыграл 11 матчей за лондонцев без результативных действий.

Тем временем форвард Алехандро Гарначо принял участие в 10 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

