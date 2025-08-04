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Футбол

Моуринью может пригласить в Фенербхаче игрока из своего бывшего клуба

Алехандро Гарначо может оказаться в Турции.
Сегодня, 17:50       Автор: Андрей Безуглый
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Фенербахче готов выкупить Алехандро Гарначо, пишет Milliyet.

Турецкое издание утверждает, что Жозе Моуринью хочет видеть вингера в своей команде.

Напомним, что аргентинец намерен продолжить карьеру в АПЛ, а потому единственный вариант трансфера, если Моуринью сумеет убедить игрока.

Фенербахче готов же поддержать своего тренера и заплатить Манчестер Юнайтед 45 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Эвертон выкупит игрока Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алехандро гарначо

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