Миколенко получит нового партнера в ближайшее время

Эвертон договорился о трансфере Кирнана Дьюзбери-Холла, пишет Фабрицио Романо.

"Ириски" выплатят Челси 25 млн фунтов сразу, также еще предусмотрены несколько миллионов в виде бонусов.

Напомним, что лондонцы купили хавбека у Лестера в прошлом году за 30 млн фунтов.

Однако в прошлом сезоне Дьюзбери-Холл провел всего 13 матчей в АПЛ, в среднем по 19 минут за поединок. Тем не менее англичанин записал на свой счет один ассист.

Ранее также Интер согласовал контракт с лидером соперника.

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