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Футбол

Интер согласовал контракт со звездой Аталанты

Миланский клуб усилит линию нападения.
Сегодня, 13:38       Автор: Митя Шитко
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Нападающий Аталанты Адемола Лукман близок к переходу в Интер.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 27-летний нигерийский футболист согласовал условия личного контракта с клубом.

Соглашение будет рассчитано до 2030 года. Лукман может получать зарплату 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

Новые переговоры между клубами по трансферу футболиста состоятся на этой неделе.

Аталанта купила Лукмана летом 2022 года из Лейпцига. В прошлом сезоне он провел 40 матчей, в которых забил 20 голов и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Милан составил шорт-лист нападающих.

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