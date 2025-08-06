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Футбол

Миколенко получил нового одноклубника в Эвертоне

"Ириски" объявили о подписании полузащитника Челси.
Сегодня, 19:29       Автор: Игорь Мищук
Кирнан Дьюзбери-Холл / evertonfc.com
Кирнан Дьюзбери-Холл / evertonfc.com

Эвертон, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, объявил о переходе полузащитника Челси Кирнана Дьюзбери-Холла.

Как сообщает официальный сайт "ирисок", 26-летний футболист подписал с клубом контакт, рассчитанный до июня 2030 года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, сумма трансфера составила 25 миллионов фунтов (около 28,7 миллиона евро) плюс 3 миллиона фунтов (около 3,4 миллиона евро) в виде бонусов.

Дьюзбери-Холл отыграл прошлый сезон в Челси после перехода из Лестера. В составе лондонской команды английский хавбек провел 36 матчей во всех турнирах, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Миколенко выбрал себе новый игровой номер в Эвертоне.

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