Миколенко получил нового одноклубника в Эвертоне

Эвертон, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, объявил о переходе полузащитника Челси Кирнана Дьюзбери-Холла.

Как сообщает официальный сайт "ирисок", 26-летний футболист подписал с клубом контакт, рассчитанный до июня 2030 года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, сумма трансфера составила 25 миллионов фунтов (около 28,7 миллиона евро) плюс 3 миллиона фунтов (около 3,4 миллиона евро) в виде бонусов.

We have completed the transfer of Kiernan Dewsbury-Hall from Chelsea for an undisclosed fee.



Welcome to Everton, Kiernan! ✍️ pic.twitter.com/oY7w1V4qKZ — Everton (@Everton) August 6, 2025

Дьюзбери-Холл отыграл прошлый сезон в Челси после перехода из Лестера. В составе лондонской команды английский хавбек провел 36 матчей во всех турнирах, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Миколенко выбрал себе новый игровой номер в Эвертоне.

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