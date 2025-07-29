Эвертон объявил о покупке конкурента для Миколенко

Эвертон объявил о приобретении в линию защиты.

Как сообщает пресс-служба "ирисок", к клубу присоединился левый защитник Адам Азну. Сумма трансфера составила 9 млн евро.

Азну подписал контракт на 4 года. Финансовые детали личного соглашения неизвестны.

Ранее 19-летний игрок принадлежал Баварии, однако за основную команду мюнхенцев он сыграл только 4 матча, в которых был на поле в течение 25 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что Эвертон может перехватить трансферную цель Ливерпуля.

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