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Футбол

Эвертон Миколенко может перехватить трансферную цель принципиального соперника

Малик Фофана попал на радары "ирисок"
Сегодня, 00:44       Автор: Василий Медвидь
Малик Фофана / Getty Images
Малик Фофана / Getty Images

Английский Эвертон собирается улучшить линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, «ириски» намерены подписать Малика Фофана из Лиона. Сумма трансфера может составить 40 млн евро.

Эвертон обсуждает с представителями игрока детали контракта. На данный момент информация о конкретном предложении неизвестна широкой публике.

В услугах Малика также заинтересован Ливерпуль, который видит в игроке потенциальную замену Луису Диасу.

Напомним, ранее сообщалось, что Слот подтвердил интерес к Диасу со стороны Баварии.

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