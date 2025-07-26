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Футбол

Тренер Ливерпуля сообщил, что одна из звезд может покинуть клуб

Луис Диас остался вне заявки на последнюю игру.
Сегодня, 19:45       Автор: Василий Медвидь

Ливерпуль может покинуть одна из звезд клуба Луис Диас. Об этом сообщил тренер «красных» Арне Слот.

По словам нидерландского специалиста, он оставил колумбийца вне заявки на матч против Милана из-за слухов вокруг него.

"Много слухов вокруг него. Я не могу об этом говорить.

Он хорошо тренировался, но мы решили, что он не может сыграть в этом матче", - заявил Слот.

В услугах Диаса заинтересована мюнхенская Бавария.

Кстати, Ливерпуль может побить трансферный рекорд, чтобы подписать звезду Ньюкасла.

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