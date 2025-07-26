Тренер Ливерпуля сообщил, что одна из звезд может покинуть клуб

Ливерпуль может покинуть одна из звезд клуба Луис Диас. Об этом сообщил тренер «красных» Арне Слот.

По словам нидерландского специалиста, он оставил колумбийца вне заявки на матч против Милана из-за слухов вокруг него.

"Много слухов вокруг него. Я не могу об этом говорить.

Он хорошо тренировался, но мы решили, что он не может сыграть в этом матче", - заявил Слот.

В услугах Диаса заинтересована мюнхенская Бавария.

Кстати, Ливерпуль может побить трансферный рекорд, чтобы подписать звезду Ньюкасла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!