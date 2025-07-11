Миколенко выбрал себе новый игровой номер в Эвертоне
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко сменил игровой номер в английском клубе.
Ранее 26-летний футболист выступал за "ирисок" под цифрой "19", но, как сообщает Everton FC News, во время предсезонной подготовки на одной из тренировок украинец был замечен в форме с 16-м номером.
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Этот номер является привычным для украинского защитника, ведь под ним он играет в сборной Украины, а также ранее выступал в киевском Динамо.
New Squad Number for Mykolenko 👀🇺🇦#16 pic.twitter.com/ADjhp8vShl— Everton FC News 💙 (@NilSatisNews) July 7, 2025
Напомним, что в минувшем сезоне Миколенко провел за Эвертон во всех турнирах 37 матчей, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Миколенко попал на радар гранда Серии A.
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