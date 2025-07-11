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Футбол

Миколенко выбрал себе новый игровой номер в Эвертоне

Украинский защитник вернулся к привычной раньше в Динамо и сейчас в сборной цифре на спине.
Сегодня, 00:15       Автор: Игорь Мищук
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко сменил игровой номер в английском клубе.

Ранее 26-летний футболист выступал за "ирисок" под цифрой "19", но, как сообщает Everton FC News, во время предсезонной подготовки на одной из тренировок украинец был замечен в форме с 16-м номером.

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Этот номер является привычным для украинского защитника, ведь под ним он играет в сборной Украины, а также ранее выступал в киевском Динамо.

Напомним, что в минувшем сезоне Миколенко провел за Эвертон во всех турнирах 37 матчей, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Миколенко попал на радар гранда Серии A.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

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