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Футбол

Цыганков сменил игровой номер в Жироне

Украинец оставил "восьмерку" и взял привычное по Динамо и сборной число.
Вчера, 23:59       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков решил сменить игровой номер в каталонской команде перед стартом нового сезона.

27-летний футболист отказался от "восьмерки", которая была закреплена за ним в Испании до этого, и взял себе 15-й номер, под которым ранее играл в киевском Динамо и выступает в сборной Украины.

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В официальном онлайн-магазине Жироны, где можно приобрести презентованную сегодня новую форму команды, за Цыганковым уже закреплен его новый номер.

gironafc.cat
gironafc.cat

Правда, на официальном сайте каталонского клуба украинец пока еще значится в составе под прежним восьмым номером.

gironafc.cat
gironafc.cat

В Жироне 15-й номер стал свободным этим летом после того, как команду покинул защитник Хуанпе.

Напомним, что в минувшем сезоне Цыганков провел за "бело-красных" во всех турнирах 32 матча, отличившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Жирона перед новым сезоном определилась с будущим Цыганкова.

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