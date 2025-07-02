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Футбол

Цыганков принял участие в презентации новой формы Жироны

Каталонцы обновили дизайн домашнего комплекта.
Сегодня, 13:59       Автор: Василий Медвидь

Испанская Жирона представила новую домашнюю форму.

Комплект выполнен в традиционных для клуба цветах - красный и белый. Обновился дизайн, если в прошлом сезоне Жирона экспериментировала с шахматным паттерном, то в этом году основным элементом являются полоски.

Футболка изготовлена на 95% из экологичного материала - переработанного полиэстера.

В презентации принял участие украинский вингер Виктор Цыганков.

Напомним, ранее новую форму представил клуб УПЛ Полесье.

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