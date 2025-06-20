Жирона определилась с будущим Цыганкова

Стали известны планы Жироны относительно украинского вингера Виктора Цыганкова на летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Нил Сола, 27-летний игрок сборной Украины пребывает в перечне так называемых неприкасаемых исполнителей в команде.

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Кроме украинца, в этот список также попали защитник Ладислав Крейчи и полузащитник Янхель Эррера.

Каталонский клуб не собирается рассматривать варианты продажи этих футболистов нынешним летом.

Напомним, что в минувшем сезоне Цыганков провел за Жирону во всех турнирах 32 матча, отличившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Цыганков попал в шорт-лист трех клубов английской Премьер-лиги.

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