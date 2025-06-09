Цыганков попал в шорт-лист трех клубов АПЛ
Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков имеет варианты продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.
Как утверждает AS, 27-летний футболист входит в сферу интересов Вест Хэма, Борнмута и Фулхэма, которые следили за игроком на протяжении минувшего сезона.
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По информации источника, официальных предложений по украинцу от представителей АПЛ пока не поступало, а каталонский клуб рассчитывает получить за него 22 миллиона евро. Предложения ниже этой суммы "бело-красными" рассматриваться не будут.
В прошлом сезоне Цыганков провел за Жирону во всех турнирах 32 матча, отличившись двумя голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что украинец из АПЛ Виталий Миколенко может получить звездного партнера в Эвертоне.
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