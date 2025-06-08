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Миколенко может получить звездного партнера

Джек Грилиш интересен Эвертону.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Эвертон интересуется Джеком Грилишем, утверждает Daily Mail.

Напомним, что Манчестер Сити решил избавиться от англичанина этим летом. Игрок не поедет с командой на клубный ЧМ.

Зарплата Грилиша, составляющая порядка 300 тысяч евро в неделю, является главной проблемой для трансфера игрока.

Однако главный тренер Эвертона Дэвид Мойес очень хочет заполучить Грилиша. Вероятно, "ириски" предложат аренду.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль готовит еще одно предложение по Виртцу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон джек грилиш

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