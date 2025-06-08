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Футбол

Ливерпуль готовит финальное предложение по лидеру Байера

Флориан Виртц может обойтись в 140 млн евро.
Сегодня, 15:15       Автор: Андрей Безуглый
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Байер ожидает финального предложения от Ливерпуля, пишет Кристиан Фальк.

По информации инсайдера, английский клуб должен в ближайшие дни подать очередное предложение по Флориану Виртцу.

Ожидается, что предложение составит около 140 млн евро. Напомним, ранее Байер отклонил 130-миллионную сделку.

Однако пока непонятно, как именно Ливерпуль намерен представить эту сумму, немецкий клуб не согласится получить сразу менее 100 млн.

Ранее также сообщалось, что Реал пытается перехватить хавбека у Арсенала.

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