Ливерпуль готовит финальное предложение по лидеру Байера

Флориан Виртц может обойтись в 140 млн евро.

Байер ожидает финального предложения от Ливерпуля, пишет Кристиан Фальк.

По информации инсайдера, английский клуб должен в ближайшие дни подать очередное предложение по Флориану Виртцу.

Ожидается, что предложение составит около 140 млн евро. Напомним, ранее Байер отклонил 130-миллионную сделку.

Однако пока непонятно, как именно Ливерпуль намерен представить эту сумму, немецкий клуб не согласится получить сразу менее 100 млн.

Ранее также сообщалось, что Реал пытается перехватить хавбека у Арсенала.

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