Реал пытается перехватить чемпиона мира у Арсенала

Реал решил включиться в гонку за Мартином Субименди, пишет AS.

Напомним, ранее Арсенал добился большого прогресса в подписании опорника Сосьедада, Субименди уже в шаге от перехода.

Однако, как пишгет издание, Хаби Алонсо настоял, чтобы Реал попытался перехватить трансфер испанца.

На текущий момент Субименди имеет перед собой два предложения - одно от Арсенала на 10 млн евро, а другое - от Реала на 6-7 млн евро.

При этом мадридцам будет сложно договориться с Сосьедадом, так как клуб не хотел бы активировать опцию в 60 млн евро отступных за хавбека. Арсенал же согласен заплатить требуемую сумму.

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