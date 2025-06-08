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Футбол

Реал пытается перехватить чемпиона мира у Арсенала

Мартин Субименди получил еще одно предложение.
Сегодня, 14:40       Автор: Андрей Безуглый
Мартин Субименди / Getty Images
Мартин Субименди / Getty Images

Реал решил включиться в гонку за Мартином Субименди, пишет AS.

Напомним, ранее Арсенал добился большого прогресса в подписании опорника Сосьедада, Субименди уже в шаге от перехода.

Однако, как пишгет издание, Хаби Алонсо настоял, чтобы Реал попытался перехватить трансфер испанца.

На текущий момент Субименди имеет перед собой два предложения - одно от Арсенала на 10 млн евро, а другое - от Реала на 6-7 млн евро.

При этом мадридцам будет сложно договориться с Сосьедадом, так как клуб не хотел бы активировать опцию в 60 млн евро отступных за хавбека. Арсенал же согласен заплатить требуемую сумму.

Ранее также Килиан Мбаппе оценил своего нового тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мартин Субименди

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