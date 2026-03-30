Арсенал теряет игроков из-за международной паузы

Пауза на сборные бьёт по лондонской команде, новые потери перед финишем сезона.

Сейчас проходит международная пауза перед финальным отрезком сезона, и Арсенал потерял несколько ключевых игроков из-за матчей сборных.

"Канониры" лишились полузащитника Деклана Райса, вингеров Нони Мадуэке и Букайо Сака, которые получили повреждения, играя за сборную Англии в товарищеском матче против Уругвая.

Теперь к этой троице присоединился и защитник сборной Испании Мартин Субименди, он получил травму в матче против Сербии, выйдя на замену на 77-й минуте.

Отмечается, что у него боли в правом колене, и он уже покинул расположение сборной Испании, чтобы вернуться в Лондон для обследования.

К слову, сборная Англии лишилась восьми футболистов после товарищеского матча.

