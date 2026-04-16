Челси намерен продлить контракт со своим лидером

Мойзес Кайседо подпишет еще более долгосрочный контракт.
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Мойзес Кайседо / Getty Images
Мойзес Кайседо / Getty Images

Челси и Мойзесм Кайседо в шаге от продления контракт, утверждает Фабрицио Романо.

24-летний хавбек имеет достаточно длительный контракт до 2031 года. Однако клуб хочет подписать его на еще более долгий срок.

По информации инсайдера. речь идет о 2033 году.

Сам Кайседо счастлив в Лондоне и уже принял предложенные условия. Переговоры находятся на финальной стадии.

В текущем сезоне Мойзес Кайседо провел 42 матча, отличившись пятью голами и одним ассистом.

