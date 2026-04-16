Борнмут определился с фаворитом на замену Ираолы

Накануне Борнмут объявил, что Андони Ираола покинет пост главного тренера по окончании текущего сезона.

По имеющейся информации, у "вишен" есть шорт-лист из трёх специалистов, которые могут заменить Ираолу. В него входят такие наставники, как Киран Маккенна, Марко Розе и Иньиго Перес, пишет Sky Sports.

Отмечается, что главным фаворитом на назначение является бывший тренер Лейпцига Марко Розе. Напомним, что он был уволен из немецкого клуба в марте 2025 года.

Если Розе откажется работать в команде АПЛ, то Борнмут попытается договориться с Кираном Маккенной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!