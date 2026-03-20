Манчестер Юнайтед в меньшинстве не смог обыграть Борнмут

В пятницу, 20 марта, Манчестер Юнайтед отправился в гости к Борнмуту.

Команда очень ярко начали матч, разменялись сумасшедшими моментами, а затем игра успокоилась. Манкунианцы выглядели чуть увереннее, но в итоге там и не смогли отличиться.

Все самое интересное командды, как оказалось, припасли на второй тайм. Уже на 61-й минуте Фернандеш открыл счет благодаря пенальти, но довольно быстро Кристи отквитал гол.

Через пару минут МЮ забил гол после углового, однако он был засчитан, как автогол Хилла. Однако сохранить счет манкунианцам не удалось, Магуайр удалился и привез пенальти, который позволил Борнмуту сравнять счет.

В итоге последние 20 минут Борнмут изо всех сил осаждал штрафную МЮ, а манкунианцы иногда отвечали выпадами контратак, но счет так и остался неизменным.

Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Кристи, 67, Крупи (пенальти), 81 - Фернандеш (пенальти), 61, Хилл (автогол), 71

