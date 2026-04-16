Арда Туран обозначил главную цель перед матчем с АЗ

В четверг, 16 апреля, состоится ответный матч в рамках Лиги конференций, в котором сойдутся Шахтер и АЗ. Перед игрой наставник донецкой команды Арда Туран поделился мнением о предстоящей игре.

Очень важный матч ожидает нас. Я очень уважаю нидерландскую футбольную культуру и АЗ. Будем делать все, чтобы успешно провести поединок. Думаю, это будет трудный матч, но мы ментально готовы. Мы должны быть готовы ко всему. Не знаем, что произойдет через 90 минут, но должны знать, как реагировать в любой ситуации.

Также турецкий наставник отметил физическое состояние команды перед игрой в Лиге конференций.

Мы устали, но завтра такими не будем. Если хотим выйти в полуфинал, это не может быть оправданием. Мы знаем, что нам нужно. Мы очень хотим поехать в Лейпциг. Если хотим вернуться в Лигу чемпионов, должны побеждать. Это большая задача и для нас, и для страны.

Ранее появилась информация о том, что Шахтер получил солидный штраф. Стало известно, за что.

