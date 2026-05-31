Ярмоленко с капитанской повязкой: Мальдера назвал состав сборной Украины на дебютный матч

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины сыграет в гостях товарищеский матч с Польшей, который станет дебютным для нового главного тренера команды Андреа Мальдеры.

Перед поединком итальянский специалист огласил свой первый стартовый состав украинской национальной команды.

"Сине-желтых" на игру с капитанской повязкой выведет Андрей Ярмоленко, вернувшийся в сборную.

Сборная Украины: Трубин - Романчук, Сарапий, Матвиенко, Миколенко - Назарина, Очеретько - Ярмоленко, Цыганков, Судаков - Яремчук.

Запасные: Ермаков, Михавко, Бондар, Бражко, Шапаренко, Довбик, Игнатенко, Назаренко, Пономаренко, Матвиенко, Нещерет, Бондаренко, Синчук.

Спарринг Украины с Польшей будет сыгран во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена, а стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч с Польшей обслужит рефери, при котором Украина не проигрывала.

