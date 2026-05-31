iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ярмоленко с капитанской повязкой: Мальдера назвал состав сборной Украины на дебютный матч

Украинская национальная команда проведет спарринг с Польшей.
Сегодня, 17:45       Автор: Игорь Мищук
Украина сыграет с Польшей / УАФ
Украина сыграет с Польшей / УАФ

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины сыграет в гостях товарищеский матч с Польшей, который станет дебютным для нового главного тренера команды Андреа Мальдеры.

Перед поединком итальянский специалист огласил свой первый стартовый состав украинской национальной команды.

Читай также: "Нужно показывать, что я здесь не за былые заслуги": Ярмоленко - о возвращении в сборную Украины

"Сине-желтых" на игру с капитанской повязкой выведет Андрей Ярмоленко, вернувшийся в сборную.

Сборная Украины: Трубин - Романчук, Сарапий, Матвиенко, Миколенко - Назарина, Очеретько - Ярмоленко, Цыганков, Судаков - Яремчук.

Запасные: Ермаков, Михавко, Бондар, Бражко, Шапаренко, Довбик, Игнатенко, Назаренко, Пономаренко, Матвиенко, Нещерет, Бондаренко, Синчук.

Спарринг Украины с Польшей будет сыгран во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена, а стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что матч с Польшей обслужит рефери, при котором Украина не проигрывала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Польши Андреа Мальдера

Статьи по теме

Украина одолела Польшу в дебютном матче Мальдеры Украина одолела Польшу в дебютном матче Мальдеры
Романчук дебютировал за сборную Украины Романчук дебютировал за сборную Украины
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в спарринге с Польшей Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в спарринге с Польшей
Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов

Видео

Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры
Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: Украина против Польши в рамках товарищеской игры
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: действующие чемпионы уступили в решающем матч против Сперс
просмотров

Последние новости

Европа20:26
Украина одолела Польшу в дебютном матче Мальдеры
Лига Чемпионов19:52
Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов
Европа19:50
Ливерпуль официально объявил об уходе защитника
Европа и мир19:10
Чемпионат мира по хоккею-2026: Норвегия одолела Канаду в матче за бронзу, Швейцария и Финляндия разыграют золото
Украина18:55
Романчук дебютировал за сборную Украины
Украина18:20
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в спарринге с Польшей
ЧМ-202618:05
Уругвай представил заявку на ЧМ-2026
Футзал18:00
Экстра-лига по футзалу: ХИТ одержал вторую победу в финальной серии с Атлетиком
Европа17:45
Ярмоленко с капитанской повязкой: Мальдера назвал состав сборной Украины на дебютный матч
Теннис16:55
Впервые в истории украинка сыграет в полуфинале Ролан Гарроса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK