Борнмут неожиданно обыграл Арсенал

В субботу, 11 апреля, Арсенал принимал дома Борнмут.

В итоге после довольно медленного старта гости нашли свой момент, и Крупи открыл счет. Почти сразу Хавертц мог ответить голом, но не попал в створ.

Однако удача была на стороне "канониров". Еще до конца тайма Борнмут получил случайный пенальти, повзолив Дьокерешу сравнять счет.

Уже во втором тайме Арсеналу удалось выйти вперед, но гол Дьокереша был отменен из-за офсайда. А через 10 минут вперед вышел Борнмут после отличного выстрела Алекса Скотта.

В оставшееся время Арсенал так и не смог спасти матч, во многом благодаря стараниям Петровича.

Арсенал - Борнмут 1:2

Голы: Дьокереш (пенальти), 35 - Крупи, 17, Скотт, 74

