iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Каррагер: Кайседо - это кошмар

Дебют у эквадорца получился ужасным.
Сегодня, 11:35
Мойзес Кайседо / Getty Images
Мойзес Кайседо / Getty Images

Экс-футболист Ливерпуля Джейми Каррагер остался под впечатлением от дебюта Мойзеса Кайседо.

Напомним, что эквадорский хавбек стал рекордным трансфером в АПЛ, а вчера состоялся его дебют в матче против Вест Хэма.

Мойзес отыграл 30 минут, за которые он успел восемь раз потерять мяч, дважды софолить, один раз пробить неточно по воротам и привезти пенальти в свои ворота.

"Кайседо – это кошмар. Плохой, ленивый отбор.

Он выходит, делает всего лишь третье касание в составе Челси. Он не особо известен голами. Не уверен, что его покупали для этого", - заявил Каррагер, комментируя матч.

Напомним, что по итогу Вест Хэм выиграл лондонское дерби.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мойзес Кайседо

Статьи по теме

Кайседо - о Челси: Я здесь, чтобы стать легендой клуба Кайседо - о Челси: Я здесь, чтобы стать легендой клуба
Челси побил трансферный рекорд АПЛ, подписав лидера Брайтона Челси побил трансферный рекорд АПЛ, подписав лидера Брайтона
Хавбек Брайтона отложил медосмотр в Ливерпуле Хавбек Брайтона отложил медосмотр в Ливерпуле
Де Дзерби - об уходе Кайседо: Я о нем уже забыл Де Дзерби - об уходе Кайседо: Я о нем уже забыл
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа14:01
Отстраненный форвард Брентфорда дал интервью о лудомании
Бокс13:58
За неделю до боя: Усик похвастался формой перед поединком с Дюбуа
Евро-202413:40
Состав сборной Украины на матчи против Англии и Италии
Европа13:35
Семейный праздник: Лунин поздравил свою возлюбленную с годовщиной
Украина13:04
Кучер может вернуться в Металлист - СМИ
Теннис12:55
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
Теннис12:35
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
Формула 112:34
Де Врис может вернуться в кокпит Ред Булл
Бокс12:10
"Происходил ад": Усик потерял резко вес из-за войны
Олимпийские виды12:02
Харлан выставила на благотворительный аукицон уникальную куклу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK