Каррагер: Кайседо - это кошмар
Дебют у эквадорца получился ужасным.
Экс-футболист Ливерпуля Джейми Каррагер остался под впечатлением от дебюта Мойзеса Кайседо.
Напомним, что эквадорский хавбек стал рекордным трансфером в АПЛ, а вчера состоялся его дебют в матче против Вест Хэма.
Мойзес отыграл 30 минут, за которые он успел восемь раз потерять мяч, дважды софолить, один раз пробить неточно по воротам и привезти пенальти в свои ворота.
"Кайседо – это кошмар. Плохой, ленивый отбор.
Он выходит, делает всего лишь третье касание в составе Челси. Он не особо известен голами. Не уверен, что его покупали для этого", - заявил Каррагер, комментируя матч.
Напомним, что по итогу Вест Хэм выиграл лондонское дерби.
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