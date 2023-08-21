Каррагер: Кайседо - это кошмар

Экс-футболист Ливерпуля Джейми Каррагер остался под впечатлением от дебюта Мойзеса Кайседо.

Напомним, что эквадорский хавбек стал рекордным трансфером в АПЛ, а вчера состоялся его дебют в матче против Вест Хэма.

Мойзес отыграл 30 минут, за которые он успел восемь раз потерять мяч, дважды софолить, один раз пробить неточно по воротам и привезти пенальти в свои ворота.

"Кайседо – это кошмар. Плохой, ленивый отбор.

Он выходит, делает всего лишь третье касание в составе Челси. Он не особо известен голами. Не уверен, что его покупали для этого", - заявил Каррагер, комментируя матч.

Напомним, что по итогу Вест Хэм выиграл лондонское дерби.

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