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Вест Хэм - Челси 3:1: обзор и результат матча чемпионата Англии 20.08.2023

Лондонское дерби завершилось в пользу "молотобойцев".
Сегодня, 20:51
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В воскресенье, 20 августа, в Лондоне в рамках второго тура Английской Премьер-лиги состоялось столичное дерби между Вест Хэмом и Челси.

Украинский вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик начал эту встречу со скамейки запасных, появившись на поле сразу после перерыва. Но, к сожалению, ничем, кроме удара по спутникам, Михаил не отметился.

Но до этого на газоне стадиона много чего произошло.

Уже на седьмой минуте матча хозяева поля вышли вперед: Джеймс Уорд-Прауз подал угловой на дальнюю штангу, где Найеф Агерд точным ударом головой вывел "молотобойцев" вперед.

В середине первого тайма "синие" отыгрались. Курт Зума не сумел как следует выбить мяч после прострела Бена Чилуэлла. Карни Чуквуэмека накрутил защитника и из пределов штрафной мощно пробил в дальний угол.

На перерыв Челси мог уйти в статусе лидера матча, но Энцо Фернандес с "точки" не сумел переиграть Альфонса Ареоля. При этом команда Маурисио Почеттино может надолго потерять Чуквуэмеку, который не смог продолжить встречу после жесткого подката (его Мудрик и заменил).

На 53-й минуте небольшое затмение в голове произошло у Акселя Дисаси. Новичок Челси зачем-то пошел вперед с мячом, который был потерян. Уорд-Прауз сразу же отдал передачу вперед на Майкла Антонио, который добежал до штрафной и нанес удар дальний нижний угол - Дисаси никак не помешал форварду отличиться.

Вскоре Агерд из одного из героев превратился в потенциального антигероя - центрбек получил вторую желтую карточку, досрочно завершив матч. Но, к счастью для фанатов Вест Хэма, это никак не помешало его команде победить.

Далеко не лучший дебют выдался у самого дорогого игрока в истории АПЛ. Мойзес Кайседо словно не понимал, где он находится и за кого играет, допуская ошибки.

Одна из таких привел к пенальти в его ворота - эквадорец в своей штрафной сбил Эмерсона. Лукас Пакета, в отличие от Энцо, свою дуэль с вратарем выиграл, разведя Роберта Санчеса и мяч по разным углам.

Это взятие ворот установило окончательный счет поединка, который ознаменовал победу Вест Хэма, который теперь имеет четыре очка после первых двух туров. Челси же идет во второй половине таблице с одним баллом в активе.

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Статистика матча Вест Хэм - Челси второго тура АПЛ

Вест Хэм - Челси 3:1
Голы: Агерд, 7, Антонио, 53, Пакета, 90+5 (пен.) - Чуквуэмека, 28.

На 43-й минуте Фернандес не реализовал пенальти (вратарь).

Ожидаемые голы (xG): 1.96 - 2.34
Владение мячом: 24% - 76%
Удары: 12 - 17
Удары в створ: 6 - 4 
Фолы: 12 - 9

Вест Хэм: Ареоля - Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон - Соучек, Уорд-Прауз (Альварес, 81), Боуэн, Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69) - Антонио (Форналс, 76).

Челси: Санчес - Дисаси, Силва, Колвилл - Гюсто (Берстоу, 83), Фернандес, Галлахер (Мадуэке, 75), Чилуэлл (Кайседо, 61) - Стерлинг, Джексон, Чувуэмека (Мудрик, 46).

Предупреждения: Агерд, Пакета, Эмерсон - Дисаси, Чуквуэмека, Джексон.

Удаление: Агерд (вторая желтая).

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