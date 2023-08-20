Черноморец - Динамо 3:2: обзор матча и результат игры 20.08.2023

Команда Романа Григорчука три раза выходила вперед и с третьей попытки все-таки сумела удержать победный счет.

В воскресенье, 20 августа, в Одессе прошел матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Черноморец и Динамо.

Хозяева поля очень здорово проявили себя, за счет чего одержали заслуженную победу.

На 20-й минуте встречи игроки гостей не сумели выбить мяч из собственной штрафной, чем воспользовался Артур Авагимян, пробивший точно в нижний угол ворот Руслана Нещерета.

Отыграться киевляне сумели только после перерыва. На первых минутах второго тайма "бело-синие" убежали в контратаку, Николай Шапаренко покатил под удар Андрею Ярмоленко, который в касание отправил мяч в ворота одесситов.

Источник: ФК Динамо Киев

Но почти разу же "моряки" вновь вышли вперед. Максим Дячук не попал головой по мячу, что позволило Андрею Штогрину вырваться один на один с вратарем и со второй попытки сделать счет 2:1 в пользу своей команды.

Но и в этом случае ответ не заставил себя ждать. Всего через восемь минут Динамо вновь убежало в контратаку, Владислав Ванат, забежав в штрафную соперника, придержал мяч и подождал партнеров. Увидев свободного Сергея Сидорчука, он отдал передачу, а капитан гостей снова ударом в касание нанес точный удар в дальний угол ворот Алексея Шевченко.

Источник: ФК Динамо Киев

Чем ближе был конец поединка, тем меньше становилась вероятность того, что кто-то сможет вырвать победу. Но за десять минут до финального свистка Александр Сирота получил свою вторую желтую карточку, оставив команду в меньшинстве.

При этом Мирча Луческу уже никак не мог повлиять на команду, так как были сделаны все замены.

Команда Романа Григорчука с удовольствием воспользовалась таким подарком судьбы.

В добавленное арбитром время Черноморец одной передачей разрезал всю оборону Динамо. Александр Васильев в подкате опередил вышедшего из ворот Нещерета, сумев отдать пас на Самсона Иеде, которому оставалось лишь послать мяч в пустые ворота.

Таким образом Динамо потерпело первое поражение в сезоне, а Черноморец набрал уже девять очков, которые позволяют ему занимать второе место в таблице (сразу за Рухом, у которого десять баллов).

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Статистика матча Черноморец - Динамо четвертого тура УПЛ

Черноморец - Динамо 3:2

Голы: Авагимян, 20, Штогрин, 53, Иеде, 90+1 - Ярмоленко, 48, Сидорчук, 61.

Владение мячом: 51% - 19%

Удары: 12 - 20

Удары в створ: 4 - 6

Фолы: 11 - 9

Атаки: 72 - 102

Черноморец: Шевченко - Путря, Гучек, Ермаков, Брагару - Авагимян, Васильев, Шпорн - Штогрин, Хадида (Иеде, 70), Бойчук.

Динамо: Нещерет - Тымчик (Караваев, 63), Дячук, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 63) - Шапаренко (Шепелев, 77), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльский - Ярмоленко (Бенито, 77), Ванат, Волошин.

Предупреждения: Путря, Бойчук, Иеде - Сирота, Дячук.

Удаление: Сирота (вторая желтая).

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