iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Черноморец - Динамо 3:2: обзор матча и результат игры 20.08.2023

Команда Романа Григорчука три раза выходила вперед и с третьей попытки все-таки сумела удержать победный счет.
Сегодня, 19:12
Черноморец - Динамо / УПЛ
Черноморец - Динамо / УПЛ

В воскресенье, 20 августа, в Одессе прошел матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Черноморец и Динамо.

Хозяева поля очень здорово проявили себя, за счет чего одержали заслуженную победу.

На 20-й минуте встречи игроки гостей не сумели выбить мяч из собственной штрафной, чем воспользовался Артур Авагимян, пробивший точно в нижний угол ворот Руслана Нещерета.

Отыграться киевляне сумели только после перерыва. На первых минутах второго тайма "бело-синие" убежали в контратаку, Николай Шапаренко покатил под удар Андрею Ярмоленко, который в касание отправил мяч в ворота одесситов.

Источник: ФК Динамо Киев

Но почти разу же "моряки" вновь вышли вперед. Максим Дячук не попал головой по мячу, что позволило Андрею Штогрину вырваться один на один с вратарем и со второй попытки сделать счет 2:1 в пользу своей команды.

Но и в этом случае ответ не заставил себя ждать. Всего через восемь минут Динамо вновь убежало в контратаку, Владислав Ванат, забежав в штрафную соперника, придержал мяч и подождал партнеров. Увидев свободного Сергея Сидорчука, он отдал передачу, а капитан гостей снова ударом в касание нанес точный удар в дальний угол ворот Алексея Шевченко.

Источник: ФК Динамо Киев

Чем ближе был конец поединка, тем меньше становилась вероятность того, что кто-то сможет вырвать победу. Но за десять минут до финального свистка Александр Сирота получил свою вторую желтую карточку, оставив команду в меньшинстве.

При этом Мирча Луческу уже никак не мог повлиять на команду, так как были сделаны все замены.

Команда Романа Григорчука с удовольствием воспользовалась таким подарком судьбы.

В добавленное арбитром время Черноморец одной передачей разрезал всю оборону Динамо. Александр Васильев в подкате опередил вышедшего из ворот Нещерета, сумев отдать пас на Самсона Иеде, которому оставалось лишь послать мяч в пустые ворота.

Таким образом Динамо потерпело первое поражение в сезоне, а Черноморец набрал уже девять очков, которые позволяют ему занимать второе место в таблице (сразу за Рухом, у которого десять баллов).

Читай также: Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера в УПЛ, поединки АПЛ, Ла Лиги и Серии А, финал женского ЧМ-2023

Статистика матча Черноморец - Динамо четвертого тура УПЛ

Черноморец - Динамо 3:2
Голы: Авагимян, 20, Штогрин, 53, Иеде, 90+1 - Ярмоленко, 48, Сидорчук, 61.

Владение мячом: 51% - 19%
Удары: 12 - 20
Удары в створ: 4 - 6
Фолы: 11 - 9
Атаки: 72 - 102

Черноморец: Шевченко - Путря, Гучек, Ермаков, Брагару - Авагимян, Васильев, Шпорн - Штогрин, Хадида (Иеде, 70), Бойчук.

Динамо: Нещерет - Тымчик (Караваев, 63), Дячук, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 63) - Шапаренко (Шепелев, 77), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльский - Ярмоленко (Бенито, 77), Ванат, Волошин.

Предупреждения: Путря, Бойчук, Иеде - Сирота, Дячук.

Удаление: Сирота (вторая желтая).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец Динамо Киев чемпионат Украины

Статьи по теме

Черноморец - Динамо 3:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Черноморец - Динамо 3:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Кохан стал пятым в метании молота Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Кохан стал пятым в метании молота
Мудрик не сумел помочь Челси избежать поражения от Вест Хэма, игравшего в меньшинстве Мудрик не сумел помочь Челси избежать поражения от Вест Хэма, игравшего в меньшинстве
Луческу: Динамо ищет защитника, у меня будет разговор с президентом клуба на эту тему Луческу: Динамо ищет защитника, у меня будет разговор с президентом клуба на эту тему
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Динамо 3:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Динамо 3:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика21:07
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Кохан стал пятым в метании молота
Украина21:03
Черноморец - Динамо 3:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Футбол20:51
Мудрик не сумел помочь Челси избежать поражения от Вест Хэма, игравшего в меньшинстве
Футбол20:46
Луческу: Динамо ищет защитника, у меня будет разговор с президентом клуба на эту тему
Футбол20:23
Луческу - о поражении Черноморцу: Я очень зол. Ошибка Дячука - это просто невероятно
НБА20:04
Четырехкратный чемпион НБА сравнил мышление Батлера с волей к победе Коби Брайанта
Футбол20:01
Кащук забил дебютный гол за Шахтер в официальном матче
Футбол19:40
Бригада Азов поблагодарила Динамо за поддержку
Украина19:39
Днепр-1 - Оболонь 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Украина19:17
УПЛ: Днепр-1 уступил Оболони, Черноморец обыграл Динамо, Кривбасс встретится с Шахтером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK