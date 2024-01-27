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Один из летних новичков Челси мог оказаться в Барселоне

Каталонцы хотели видеть в своих рядах Кайседо.
Сегодня, 13:50
Мойзес Кайседо / Getty Images
Мойзес Кайседо / Getty Images

Агент хавбека Челси Мойзеса Кайседо заявил, что игроком также интересовалась Барселона.

"Барселона делала запрос, но для них это был невозможный вариант. Все было ясно. В конце концов, с учетом финансового фэйр-плей в ближайшее время это было бы сложно осуществить".

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"Но да, они делали запрос, на этом все и закончилось. Официального предложения не было, были только запросы. Обычная ситуация на рынке", – сказал Мануэль Сьерра в интервью As.

Напомним, Кайседо перешел в Челси из Брайтона летом 2023-го года за 115 миллионов фунтов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси Мойзес Кайседо

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