Гарначо - об уходе из МЮ: В этом есть и моя вина

Вингер Челси Алехандро Гарначо признал, что вел себя неподобающе в последние свои дни в Манчестер Юнайтед.

Напомним, что аргентинец мало играл при Рубене Амориме и в итоге был продан в Челси за 46 млн евро.

А сейчас Гарначо признался, сам виноват в уходе из манчестерского клуба. А потому он не держит зла на бывший клуб.

Я помню, что в последние шесть месяцев я не играл так, как раньше в Манчестер Юнайтед. Я начал сидеть на скамейке запасных, это не так уж плохо, мне было всего 20 лет, но мне казалось, что я должен играть в каждом матче. По-моему, возможно, в этом есть и моя вина, я начал совершать плохие поступки. Но да, это был именно такой момент жизни, иногда приходится принимать решения. Я действительно горжусь тем, что нахожусь здесь и все еще выступаю в Премьер-лиге в таком клубе, как этот. Но да, я не могу сказать ничего плохого ни о в Юнайтед, ни о партнерах по команде, ни о ком другом. Просто кое-что в моей жизни изменилось, и она продолжилась. Так что мы должны продолжать смотреть вперед

