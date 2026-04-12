iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гарначо - об уходе из МЮ: В этом есть и моя вина

Аргентинец не держит зла на бывший клуб.
Сегодня, 16:45       Автор: Андрей Безуглый
Алехандро Гарначо / Getty Images

Вингер Челси Алехандро Гарначо признал, что вел себя неподобающе в последние свои дни в Манчестер Юнайтед.

Напомним, что аргентинец мало играл при Рубене Амориме и в итоге был продан в Челси за 46 млн евро.

А сейчас Гарначо признался, сам виноват в уходе из манчестерского клуба. А потому он не держит зла на бывший клуб.

Я помню, что в последние шесть месяцев я не играл так, как раньше в Манчестер Юнайтед. Я начал сидеть на скамейке запасных, это не так уж плохо, мне было всего 20 лет, но мне казалось, что я должен играть в каждом матче.

По-моему, возможно, в этом есть и моя вина, я начал совершать плохие поступки. Но да, это был именно такой момент жизни, иногда приходится принимать решения. Я действительно горжусь тем, что нахожусь здесь и все еще выступаю в Премьер-лиге в таком клубе, как этот.

Но да, я не могу сказать ничего плохого ни о в Юнайтед, ни о партнерах по команде, ни о ком другом. Просто кое-что в моей жизни изменилось, и она продолжилась. Так что мы должны продолжать смотреть вперед

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алехандро гарначо

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - Манчестер Сити, поединки Интера, Наполи, Бенфики
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Бокс18:45
Netflix объявил о проведении боя Фьюри - Джошуа
Европа18:13
Сандерленд не позволил Тоттенхэму покинуть зону вылета
Украина17:25
Гол Джордана принес Заре победу над Эпицентром
Европа16:45
Гарначо - об уходе из МЮ: В этом есть и моя вина
Киберспорт16:09
NaVi в шаге от квалификации на DreamLeague Season 29
Украина15:22
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром
Украина15:05
Кривбасс едва не упустил победу в матче с Кудривкой
Бокс14:38
Промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри
Европа14:20
Малиновский отличился эффектным голом в матче против Сассуоло
Бокс13:59
Чисора заявил о желании провести реванш с Уайлдером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK