Милан закрыл трансфер немецкого форварда из АПЛ

Милан завершил работу над переходом нападающего Вест Хэма Никласа Фюллькруга.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 32-летний футболист уже подписал контракт с "россонери" после того, как прошел сегодня медицинское обследование.

В составе итальянской команды немецкий форвард будет выступать под девятым номером.

Ожидается, что Милан арендует игрока до конца сезона с опцией дальнейшего выкупа за 13-14 миллионов евро.

Напомним, что Фюллькруг перешел в Вест Хэм из дортмундской Боруссии летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел за английскую команду девять матчей во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Милан также близок к трансферу бомбардира Партизана.

