iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан закрыл трансфер немецкого форварда из АПЛ

Никлас Фюллькруг вскоре пополнит состав "россонери".
Вчера, 22:29       Автор: Игорь Мищук
Никлас Фюллькруг / Getty Images
Никлас Фюллькруг / Getty Images

Милан завершил работу над переходом нападающего Вест Хэма Никласа Фюллькруга.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 32-летний футболист уже подписал контракт с "россонери" после того, как прошел сегодня медицинское обследование.

Читай также: Милан расторг контракт с победителем Лиги чемпионов

В составе итальянской команды немецкий форвард будет выступать под девятым номером.

Ожидается, что Милан арендует игрока до конца сезона с опцией дальнейшего выкупа за 13-14 миллионов евро.

Напомним, что Фюллькруг перешел в Вест Хэм из дортмундской Боруссии летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел за английскую команду девять матчей во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Милан также близок к трансферу бомбардира Партизана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Милан Вест Хэм Никлас Фюллькруг

Статьи по теме

Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб
Талант Манчестер Сити присоединится к украинцам в Жироне после разрыва аренды в Байере Талант Манчестер Сити присоединится к украинцам в Жироне после разрыва аренды в Байере
Назван фаворит на подписание Довбика в январе Назван фаворит на подписание Довбика в январе
"Хочешь титул - дерись": Промоутер призвал Джошуа выйти на поединок с Уордли "Хочешь титул - дерись": Промоутер призвал Джошуа выйти на поединок с Уордли

Видео

На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола
На россии игрок получил заряд фейерверка в глаза после пропущенного гола

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Сенегал стартует на КАН, Арсенал сыграет перенесенный матч
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров

Последние новости

Бокс00:58
"Хочешь титул - дерись": Промоутер призвал Джошуа выйти на поединок с Уордли
Европа00:25
Кристал Пэлас спасся на последних минутах, но не сумел выбить Арсенал из Кубка лиги
Вчера, 23:58
Другие страны23:58
Кубок африканских наций-2025: Сенегал разгромил Ботсвану, Нигерия обыграла Танзанию, Тунис одолел Уганду
Бокс23:45
"Наши юристы преследуют нескольких": Промоутер Пола ответил на обвинения о постановочности боя с Джошуа
Другие страны23:08
Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб
Европа22:29
Милан закрыл трансфер немецкого форварда из АПЛ
Биатлон21:54
"Только в субботу соревновались": Мандзин отреагировал на смерть норвежского биатлониста
Европа21:15
Талант Манчестер Сити присоединится к украинцам в Жироне после разрыва аренды в Байере
Другие страны20:41
Балотелли может продолжить карьеру в составе аутсайдера второго дивизиона ОАЭ
Биатлон20:02
Норвежский биатлонист внезапно умер в возрасте 27 лет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK