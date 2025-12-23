iSport.ua
Милан близок к трансферу бомбардира Партизана

"Россонери" охотятся на вундеркинда.
Сегодня, 16:19       Автор: Антон Федорцив
Андрей Костич / Getty Images
Андрей Костич / Getty Images

Нападающий белградского Партизана Андрей Костич вскоре переедет в Серию A. Итальянский Милан согласовал условия персонального контракта с форвардом, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Переговоры между клубами вышли на финишную прямую. Трансфер Костича обойдется "россонери" в менее 5 млн евро вместе с бонусами. 18-летний балканец проводит второй полный сезон на взрослом уровне.

В нынешней кампании Костич сыграл 27 матчей, в которых оформил 9 голов. Контракт нападающего с Партизаном действует до лета 2030 года. Ранее уроженец столицы Черногории выступал за Будучност из Подгорицы.

К слову, ранее Милан расторг контракт с форвардом Дивоком Ориги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Партизан Андрей Костич

