iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА Плей-офф: Лейкерс обыграли Хьюстон, Миннесота проиграла Денверу

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков плей-офф в Национальной Баскетбольной Ассоциации.
Сегодня, 08:50       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на воскресенье, 19 апреля, стартовал плей-офф НБА сезона-2025/26. В первом раунде прошло четыре матча.

Результаты матчей плей-офф НБА за 18 апреля

Кливленд — Торонто — 126:113 (35:31, 26:23, 36:22, 29:37)

Кливленд: Митчелл (32), Харден (22 + 10 передач), Э. Мобли (17 + 7 подборов), Аллен (10 + 7 подборов), Уэйд (5) – старт; Струс (24), Меррилл (7), Эллис (3), Шредер (2), Тайсон (2), Томлин (2), Портер (0), Нэнс (0).

Торонто: Барретт (24), Барнс (21 + 7 передач + 5 потерь), Шэд (17), Ингрэм (17), Пелтль (4) – старт; Мюррэй-Бойлс (14), Уолтер (7), Мамукелашвили (3 + 8 подборов), Мобо (2), Джексон-Дэвис (2), Лоусон (2), Дик (0), Бэттл (0).

Счет в серии: 1-0

Денвер — Миннесота — 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26)

Денвер: Дж. Мюррей (30 + 7 передач), Йокич (25 + 13 подборов + 11 передач + 5 потерь), Гордон (17 + 8 подборов), К. Браун (12 + 8 подборов), К. Джонсон (12) – старт; Б. Браун (8 + 7 подборов + 5 перехватов), Хардвей (7), Джонс (5), Валанчюнас (0).

Миннесота: Эдвардс (22 + 9 подборов + 7 передач), Гобер (17 + 10 подборов), Макдениэлс (16 + 8 подборов), Рэндл (16 + 7 подборов), Дивинченцо (12) – старт; Досунму (14), Род (5), Конли (3), Хайленд (0), Андерсон (0).

Счет в серии: 1-0

Нью-Йорк — Атланта — 113:102 (30:24, 27:31, 26:19, 30:28)

Нью-Йорк: Брансон (28 + 7 передач), Таунс (25 + 8 подборов + 5 потерь), Ануноби (18 + 8 подборов), Бриджес (11), Харт (11 + 14 подборов) – старт; Кларксон (8), Макбрайд (6), Шемет (3), Робинсон (3).

Атланта: Макколлум (26 + 5 потерь), Джонсон (23 + 7 подборов), Оконгву (19 + 7 подборов), Александер-Уокер (17), Дэниелс (4 + 9 подборов + 11 передач) – старт; Куминга (8), Гуе (3), Винсент (2), Рисаше (0).

Счет в серии: 1-0

Лейкерс — Хьюстон — 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32)

Лейкерс: Кеннард (27), Джеймс (19 + 8 подборов + 13 передач), Эйтон (19 + 11 подборов), Смарт (15 + 8 передач + 5 потерь), Хатимура (14) – старт; Ларрей (6), Хейс (4), Вандербилт (3), Джеймс-младший (0).

Хьюстон: Шенгюн (19 + 8 подборов + 6 передач), Шеппард (17 + 8 передач), Томпсон (17 + 7 подборов + 7 передач), Смит (16 + 12 подборов), Окоги (7) – старт; Исон (16 + 10 подборов), Тейт (4), Капелла (2), А. Холидей (0).

Счет в серии: 1-0

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Чжао Синьтун успешно начал защиту титула
просмотров
Футбол сегодня: Забарный с ПСЖ против Лиона Яремчука, Миколенко - против Ливерпуля, Ман Сити - Арсенал
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: ЛНЗ уступил Колосу, Металлист 1925 обыграл Кудривку
просмотров

Последние новости

Европа11:51
Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время
Европа11:26
Реал рассматривает возвращение тренера-рекордсмена Ла Лиги
Формула 110:52
Ферстаппен ответил на слухи о своём уходе из Формулы-1
НБА10:23
Леброн и Бронни Джеймсы снова установили уникальное достижение
Европа09:53
Ювентус и европейские клубы следят за Бардагжи
НХЛ09:27
Кубок Стэнли: Питтсбург уступил Филадельфии
НХЛ09:22
Кубок Стэнли: Каролина победила Оттаву, Даллас пропустил 6 голов от Миннесоты
НБА08:55
Плей-офф НБА: Кливленд открыл счет в серии первого раунда с Торонто
НБА08:50
НБА Плей-офф: Лейкерс обыграли Хьюстон, Миннесота проиграла Денверу
Европа08:20
Реал Сосьедад взял Кубок Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK