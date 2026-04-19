НБА Плей-офф: Лейкерс обыграли Хьюстон, Миннесота проиграла Денверу
В ночь на воскресенье, 19 апреля, стартовал плей-офф НБА сезона-2025/26. В первом раунде прошло четыре матча.
Результаты матчей плей-офф НБА за 18 апреля
Кливленд — Торонто — 126:113 (35:31, 26:23, 36:22, 29:37)
Кливленд: Митчелл (32), Харден (22 + 10 передач), Э. Мобли (17 + 7 подборов), Аллен (10 + 7 подборов), Уэйд (5) – старт; Струс (24), Меррилл (7), Эллис (3), Шредер (2), Тайсон (2), Томлин (2), Портер (0), Нэнс (0).
Торонто: Барретт (24), Барнс (21 + 7 передач + 5 потерь), Шэд (17), Ингрэм (17), Пелтль (4) – старт; Мюррэй-Бойлс (14), Уолтер (7), Мамукелашвили (3 + 8 подборов), Мобо (2), Джексон-Дэвис (2), Лоусон (2), Дик (0), Бэттл (0).
Счет в серии: 1-0
Денвер — Миннесота — 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26)
Денвер: Дж. Мюррей (30 + 7 передач), Йокич (25 + 13 подборов + 11 передач + 5 потерь), Гордон (17 + 8 подборов), К. Браун (12 + 8 подборов), К. Джонсон (12) – старт; Б. Браун (8 + 7 подборов + 5 перехватов), Хардвей (7), Джонс (5), Валанчюнас (0).
Миннесота: Эдвардс (22 + 9 подборов + 7 передач), Гобер (17 + 10 подборов), Макдениэлс (16 + 8 подборов), Рэндл (16 + 7 подборов), Дивинченцо (12) – старт; Досунму (14), Род (5), Конли (3), Хайленд (0), Андерсон (0).
Счет в серии: 1-0
Нью-Йорк — Атланта — 113:102 (30:24, 27:31, 26:19, 30:28)
Нью-Йорк: Брансон (28 + 7 передач), Таунс (25 + 8 подборов + 5 потерь), Ануноби (18 + 8 подборов), Бриджес (11), Харт (11 + 14 подборов) – старт; Кларксон (8), Макбрайд (6), Шемет (3), Робинсон (3).
Атланта: Макколлум (26 + 5 потерь), Джонсон (23 + 7 подборов), Оконгву (19 + 7 подборов), Александер-Уокер (17), Дэниелс (4 + 9 подборов + 11 передач) – старт; Куминга (8), Гуе (3), Винсент (2), Рисаше (0).
Счет в серии: 1-0
Лейкерс — Хьюстон — 107:98 (33:29, 17:19, 25:18, 32:32)
Лейкерс: Кеннард (27), Джеймс (19 + 8 подборов + 13 передач), Эйтон (19 + 11 подборов), Смарт (15 + 8 передач + 5 потерь), Хатимура (14) – старт; Ларрей (6), Хейс (4), Вандербилт (3), Джеймс-младший (0).
Хьюстон: Шенгюн (19 + 8 подборов + 6 передач), Шеппард (17 + 8 передач), Томпсон (17 + 7 подборов + 7 передач), Смит (16 + 12 подборов), Окоги (7) – старт; Исон (16 + 10 подборов), Тейт (4), Капелла (2), А. Холидей (0).
Счет в серии: 1-0
