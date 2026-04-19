Кубок Стэнли: Каролина победила Оттаву, Даллас пропустил 6 голов от Миннесоты

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков плей-офф в Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:22       Автор: Валентина Чорноштан
В ночь на воскресенье, 19 апреля, стартовал плей-офф НХЛ сезона-2025/26. В первом раунде Кубка Стэнли прошло три матча.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 18 апреля

Каролина – Оттава – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы:
1:0 – 22 Станковен (Холл, Блэйк)
2:0 – 47 Холл (Блэйк, Станковен)

Счет в серии: 1-0

Даллас – Миннесота – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Шайбы:
0:1 – 5 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Болди)
0:2 – 21 Капризов (Зукарелло-Асен, Хартман)
0:3 – 23 Хартман (К. Хьюз, Фэйбер)
0:4 – 26 Болди (Капризов)
1:4 – 35 Робертсон (Хейсканен, Джонстон)
1:5 – 48 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов)
1:6 – 56 Болди 

Счет в серии: 0-1

Питтсбург – Филадельфия – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайбы:
0:1 – 29 Драйсдейл (Барки, Зеграс)
1:1 – 35 Малкин (Ракелль, Новак)
1:2 – 50 Сэнхайм (Дворак, Ристолайнен)
1:3 – 57 Мартон (Конекны)
2:3 – 59 Раст (Карлссон, Малкин)

Счет в серии: 0-1

Статьи по теме

Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время
Реал рассматривает возвращение тренера-рекордсмена Ла Лиги Реал рассматривает возвращение тренера-рекордсмена Ла Лиги
Ферстаппен ответил на слухи о своём уходе из Формулы-1 Ферстаппен ответил на слухи о своём уходе из Формулы-1
Леброн и Бронни Джеймсы снова установили уникальное достижение Леброн и Бронни Джеймсы снова установили уникальное достижение

Видео

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Чжао Синьтун успешно начал защиту титула
просмотров
Футбол сегодня: Забарный с ПСЖ против Лиона Яремчука, Миколенко - против Ливерпуля, Ман Сити - Арсенал
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: ЛНЗ уступил Колосу, Металлист 1925 обыграл Кудривку
просмотров

Последние новости

Европа11:51
Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время
Европа11:26
Реал рассматривает возвращение тренера-рекордсмена Ла Лиги
Формула 110:52
Ферстаппен ответил на слухи о своём уходе из Формулы-1
НБА10:23
Леброн и Бронни Джеймсы снова установили уникальное достижение
Европа09:53
Ювентус и европейские клубы следят за Бардагжи
НХЛ09:27
Кубок Стэнли: Питтсбург уступил Филадельфии
НХЛ09:22
Кубок Стэнли: Каролина победила Оттаву, Даллас пропустил 6 голов от Миннесоты
НБА08:55
Плей-офф НБА: Кливленд открыл счет в серии первого раунда с Торонто
НБА08:50
НБА Плей-офф: Лейкерс обыграли Хьюстон, Миннесота проиграла Денверу
Европа08:20
Реал Сосьедад взял Кубок Испании
