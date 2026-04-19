Кубок Стэнли: Каролина победила Оттаву, Даллас пропустил 6 голов от Миннесоты
В ночь на воскресенье, 19 апреля, стартовал плей-офф НХЛ сезона-2025/26. В первом раунде Кубка Стэнли прошло три матча.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 18 апреля
Каролина – Оттава – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 22 Станковен (Холл, Блэйк)
2:0 – 47 Холл (Блэйк, Станковен)
Счет в серии: 1-0
Даллас – Миннесота – 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
Шайбы:
0:1 – 5 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Болди)
0:2 – 21 Капризов (Зукарелло-Асен, Хартман)
0:3 – 23 Хартман (К. Хьюз, Фэйбер)
0:4 – 26 Болди (Капризов)
1:4 – 35 Робертсон (Хейсканен, Джонстон)
1:5 – 48 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов)
1:6 – 56 Болди
Счет в серии: 0-1
Питтсбург – Филадельфия – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Шайбы:
0:1 – 29 Драйсдейл (Барки, Зеграс)
1:1 – 35 Малкин (Ракелль, Новак)
1:2 – 50 Сэнхайм (Дворак, Ристолайнен)
1:3 – 57 Мартон (Конекны)
2:3 – 59 Раст (Карлссон, Малкин)
Счет в серии: 0-1
