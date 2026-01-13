iSport.ua
Футбол

Новичок Милана попал в лазарет

Нападающий не поможет в ближайших поединках.
Вчера, 22:24       Автор: Антон Федорцив
Никлас Фюллькруг / Getty Images
Никлас Фюллькруг / Getty Images

Форвард Никлас Фюллькруг вынужден отложить попытки открыть счет голам в Серии A. Немец получил травму, сообщает Corriere della Sera.

Январское приобретение итальянского Милана пропустит не менее двух недель. Фюллmкруг получил частичный перелом пальца ноги. К полноценным тренировкам он вернется минимум через 10 дней, поэтому не выйдет против Комо и Лечче.

Фюллькруг провел 3 поединка за "россонери" без результативных действий. Статистика нападающего в первой половине сезона за лондонский Вест Хэм тоже была неутешительной. Он сыграл 9 матчей во всех турнирах (0 голов, 0 ассистов).

К слову, наставник итальянской Ромы Джан Пьеро Гасперини раскрыл состояние форварда сборной Украины Артема Довбика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Никлас Фюллькруг

