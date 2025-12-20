НХЛ: Даллас разгромил Анахайм, Флорида вырвала победу у Каролины
В ночь на суббоу, 20 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках программы вечера сыграли пять поединков.
Результаты матчей НХЛ за 20 декабря
Флорида – Каролина – 4:3 (0:1, 0:0, 3:2, 0:0, по буллитам - 2:1)
0:1 – 11 Дж.Стаал (Гостисбеер, Робинсон)
0:2 – 41 Ахо (Джарвис, Свечников)
0:3 – 47 Ахо (Джарвис, Свечников)
1:3 – 50 Маршанд (Верхэге, Беннетт)
2:3 – 57 Беннетт (Райнхарт, Родригес)
3:3 – 59 Райнхарт (Родригес, Маршанд)
Айлендерс – Ванкувер – 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
0:1 – 8 Кемпф (Дебраск)
0:2 – 10 Шервуд (Петтерссон, Кэйн)
0:3 – 15 Шервуд (Вилландер, Гронек)
1:3 – 54 Ли (Барзэл, Ричи)
1:4 – 58 Шервуд (Гронек)
Колорадо – Виннипег – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
1:0 – 9 Бернс (Кивиранта, Мэнсон)
2:0 – 15 Нечас (Лехконен, Маккиннон)
2:1 – 39 Баррон (Иафалло)
3:1 – 41 Келли (Ничушкин, Мэнсон)
3:2 – 43 Шайфли (Нюквист)
Юта – Нью-Джерси – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
1:0 – 9 Бут (Дурзи)
1:1 – 31 Браун (Хишир)
1:2 – 44 Ноусен (Люк Хьюз, Хишир)
Анахайм – Даллас – 3:8 (1:4, 0:3, 2:1, 0:0)
0:1 – 2 Бек (Факса)
1:1 – 3 Пелинг (Джонстон, Гудас)
1:2 – 4 Хинтц (Бурк, Робертсон)
1:3 – 12 Стил (Хейсканен, Бенн)
1:4 – 14 Харли (Рантанен)
1:5 – 31 Робертсон (Хейсканен, Рантанен)
1:6 – 35 Робертсон (Хинтц)
1:7 – 38 Эрни (Харли, Факса)
2:7 – 41 Сеннеке (Крайдер, Мактавиш)
2:8 – 41 Любушкин (Линделль, Грицковиан)
3:8 – 54 Гранлунд (Терри, Лакомб)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!