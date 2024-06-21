iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звезда Милана готов начать переговоры с саудовским клубом

Рафаэль Леау очень интересует Аль-Хиляль.
Сегодня, 17:20
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

Нападающий Милана Рафаэль Леау может оказаться в Саудовской Аравии, пишет Calciomercato.

Издание утверждает, что в португальце заинтересован Аль-Хиляль, однако саудовцы не планируют погашать клаусулу Леау в 175 млн евро.

Вместо это Аль-Хиляль гттов предложить Милану 100 млн евро, а самому игроку утроить его текущую зарплату. То есть, платить португальцу около 21 млн евро в год.

Источники из Саудовсокой Аравии пишут, что агент игрока открыт к переговорам с клубом, а также не против этого перехода даже отец Рафаэля.

Напомним, что в минувшем сезоне Серии А Леау сыграл 34 матча, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач.

Ранее также сообщалось, что форвард Барселоны также может сменить клубную прописку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рафаэль леау

Статьи по теме

"Я сам его запакую": президент Милана назвал сумму, за которую клуб отпустит Леау "Я сам его запакую": президент Милана назвал сумму, за которую клуб отпустит Леау
Клуб Неймара собирается предложить Милану трехзначную сумму за Леау Клуб Неймара собирается предложить Милану трехзначную сумму за Леау
Леау: Я еще не знаю своего будущего, но Милан - мой дом Леау: Я еще не знаю своего будущего, но Милан - мой дом
Леау: Футбол сегодня - это просто статистика. И мне это не нравится Леау: Футбол сегодня - это просто статистика. И мне это не нравится
Помочь журналистам

Видео

Словакия - Украина: Видео голов и обзор матча Евро-2024
Словакия - Украина: Видео голов и обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202418:31
Шапаренко - игрок матча Словакия - Украина по версии УЕФА
Евро-202418:31
Зинченко - второй игрок в истории сборной Украины с 10+ матчами в рамках чемпионата Европы
Евро-202418:19
Словакия - Украина: Видео голов и обзор матча Евро-2024
Евро-202418:02
Яремчук обогнал Реброва по голам за сборную
Евро-202417:58
Гол+ассист Шапаренко принесли Украине волевую победу над Словакией
Европа17:46
Арсенал намерен купить у Моуринью замену Зинченко
Евро-202417:40
Довбик установил необычное достижение на Евро-2024
Европа17:21
Вест Хэм старается приобрести защитника клуба АПЛ украинского происхождения
Европа17:20
Звезда Милана готов начать переговоры с саудовским клубом
Евро-202417:20
Украина установила рекорд Евро-2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK