Звезда Милана готов начать переговоры с саудовским клубом

Нападающий Милана Рафаэль Леау может оказаться в Саудовской Аравии, пишет Calciomercato.

Издание утверждает, что в португальце заинтересован Аль-Хиляль, однако саудовцы не планируют погашать клаусулу Леау в 175 млн евро.

Вместо это Аль-Хиляль гттов предложить Милану 100 млн евро, а самому игроку утроить его текущую зарплату. То есть, платить португальцу около 21 млн евро в год.

Источники из Саудовсокой Аравии пишут, что агент игрока открыт к переговорам с клубом, а также не против этого перехода даже отец Рафаэля.

Напомним, что в минувшем сезоне Серии А Леау сыграл 34 матча, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач.

Ранее также сообщалось, что форвард Барселоны также может сменить клубную прописку.

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