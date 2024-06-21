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Челси и Бавария проявляют интерес к форварду Барселоны

Юный испанец может достаться клубам за относительно маленькую сумму.
Сегодня, 17:00
Марк Гиу / Getty Images
Марк Гиу / Getty Images

Нападающий Барселоны Марк Гиу вызывает интерес со стороны нескольких топовых команд Европы.

Как сообщает Фабрицио Романо, Челси и Бавария рассматривают возможность приобрести 18-летнего испанца.

По информации источника, в контракте Гиу с каталонцами прописаны отступные в размере 6 миллионов евро. Однако в то же самое время Барселона хочет сохранить футболиста и подписать с ним новое соглашение.

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В прошедшем сезоне Марк Гиу провел за первую команду Барселоны семь матчей, в которых отметился двумя голами.

Ранее стало известно, что полузащитник Челси и сборной Англии может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

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